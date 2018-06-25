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Иркутские ученые разработают методику для оценки количества омуля в Байкале
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Иркутские ученые разработают методику для оценки количества омуля в Байкале 

sibnovosti.ru 32 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
Ученые Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук в Иркутской области разработают методику для оценки количества байкальского омуля, сообщается на сайте СО РАН.
«Ученых интересуют следы ДНК байкальского омуля в воде. При этом важными показателями являются как количество ДНК определенного вида, так и разнообразие ДНК в целом. Его анализ позволяет ученым судить о разнообразии омуля и его распределении в озере», — говорится в сообщении.
Разнообразие ДНК оценивается с помощью специальных приборов — секвенаторов второго уровня, которые одновременно определяют миллионы последовательностей ДНК.
«В Байкале ДНК омуля может сохраняться более шести недель», — отметил руководитель проекта Сергей Кирильчик.
Методика может использоваться для оценки популяций любых обитателей Байкала — как рыб, так и животных, например нерпы. Для отработки метода понадобится не менее пяти лет.
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