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Японская миссия к Меркурию сменила имя
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Японская миссия к Меркурию сменила имя 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Японское космическое агентство JAXA объявило о том, что аппарат, который должен в октябре отправиться в сторону Меркурия в составе миссии Bepicolombo, получил новое имя. Вместо европейской аббревиатуры ММО, что означает Меркурианский орбитер для изучения магнитосферы (Mercury Magnetospheric Orbiter), будет называться коротким красивым японским словом Mio, что в переводе с японского означает «фарватер». Этим переименованием японские ученые хотят показать, что, во-первых, японские исследования космоса продвинулись очень далеко, а во-вторых, путешествие зонда будет безопасным. Кроме этого, сайт JAXA подчеркивает, что новое название будет легко запомнить и выговорить тем, кто не знает японского языка.
Миссия Bepicolombo — это совместный проект по изучению Меркурия европейского и японского космического агентств. Она получила свое название в честь падуанского ученого Джузеппе «Бепи» Коломбо, который первым предложил гравитационный маневр для миссии Mariner 10, всего лишь одной из двух земных миссий к Меркурию.
Новый проект предполагает запуск одной ракетой двух космических аппаратов — европейского Mercury Planetary Orbiter, который будет вращаться по умеренно элиптической орбите и изучать сам Меркурий, и японского Mio, который будет иметь очень вытянутую орбиту и будет изучать магнитосферу ближайшей к Солнцу планеты. Запуск миссии переносился много раз в связи с неготовностью аппаратов, однако сейчас он твердо назначен на октябрь 2018 года. Прибытие в окрестности Меркурия назначено лишь на декабрь 2025 года.
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