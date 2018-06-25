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Ученые разработали самый маленький в мире компьютер
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Ученые разработали самый маленький в мире компьютер 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Разработчики компании IBM в сотрудничестве с учеными Мичиганского университета в США создали компьютер, размер которого не превышает 0,03 миллиметра — меньше рисового зернышка. Об этом сообщило ИА Nation News.
Уточняется, что изобретение имеет чип высокой мощности, благодаря которому компьютер можно анализировать, контролировать и обмениваться информацией.
По мнению ученых, компьютер сможет находить новообразования в человеческом организме, поскольку они, скорее всего, имеют более высокую температуру по сравнению со здоровыми тканями. Раньше эти предположения проверить не было возможности, но теперь подобные исследования будут проведены — и все благодаря «микроскопическому» компьютеру.
Более того, уникальное устройство поможет медикам не только диагностировать онкологию, но также определять глаукому внутри глаз и анализировать самые мельчайшие детали в человеческом организме.
Исследователи намерены усовершенствовать устройство и значительно расширить его возможности.
Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения предложили внести в список психических заболеваний зависимость от компьютерных игр. Психотерапевт Александр Федорович не поддержал данную идею и рассказал «360», почему подростки погружаются виртуальный мир и можно ли как‐то повлиять на них.
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