Фото: американские инженеры создали компьютер меньше рисового зерна

Исследователи из Мичиганского университета подготовили достойный ответ компании IBM , презентовавшей недавно микрокомпьютер длиной в один миллиметр. Американские инженеры пошли дальше и представили систему еще меньшего размера — всего в 0,3 миллиметра, то есть меньше обычного рисового зернышка.

Несмотря на незначительные габариты, устройство обладает довольно большой мощностью — специальный чип позволяет анализировать, контролировать и обмениваться информацией.

Также микрокомпьютер оснащен датчиком температуры, преобразующим ее показания в длительность электронных импульсов. Ученые считают, что их изобретение будет особо актуально в медицине — устройство сможет находить новообразования в человеческом организме, поскольку они имеют более высокую температуру по сравнению со здоровыми тканями, пишет Mashable.

Ранее Пятый канал рассказывал о другом изобретении американских ученых — мощнейшем в мире суперкомпьютере, который способен выполнять до 200 миллионов миллиардов операций в секунду.