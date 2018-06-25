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Фото: американские инженеры создали компьютер меньше рисового зерна
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Фото: американские инженеры создали компьютер меньше рисового зерна 

Пятый канал 38 минут назад
Фото: Пятый канал
Исследователи из Мичиганского университета подготовили достойный ответ компании IBM, презентовавшей недавно микрокомпьютер длиной в один миллиметр. Американские инженеры пошли дальше и представили систему еще меньшего размера — всего в 0,3 миллиметра, то есть меньше обычного рисового зернышка.
Несмотря на незначительные габариты, устройство обладает довольно большой мощностью — специальный чип позволяет анализировать, контролировать и обмениваться информацией.
Также микрокомпьютер оснащен датчиком температуры, преобразующим ее показания в длительность электронных импульсов. Ученые считают, что их изобретение будет особо актуально в медицине — устройство сможет находить новообразования в человеческом организме, поскольку они имеют более высокую температуру по сравнению со здоровыми тканями, пишет Mashable.
Ранее Пятый канал рассказывал о другом изобретении американских ученых — мощнейшем в мире суперкомпьютере, который способен выполнять до 200 миллионов миллиардов операций в секунду.
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