Ученые будут сканировать мозг микролазерами

Как сообщает портал Hightech.fm, перспективное открытие сделали исследователи лаборатории в Беркли, США . Они, чуть ли не случайно, открыли способность микролазеров, по сути состоящих из пяти полимерных шариков, светиться в любой среде при воздействии инфракрасных лучей.

Первое время микролазеры светились только в воздухе, однако ученые смогли преодолеть эту проблему и теперь их можно погружать в любую среду. Например, в кровь человека, что делает открытие невероятно полезным для медицины.

Исследователи рассчитывают, что уже через два года микролазеры будут применены на практике. Особенно это интересно для диагностики головного мозга, поскольку микролазеры помогут врачам следить за работой нейронов.

Ранее ученые нашли простой способ предотвратить рак груди.