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В США создали самый маленький компьютер в мире
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В США создали самый маленький компьютер в мире 

Мир24 29 минут назад
Фото: planet-today.ru
В США создали самый маленький компьютер в мире, сообщается на сайте Мичиганского университа, ученые которого участвовали в разработке.
Совместно с компанией IBM им удалось разработать новое устройство размером всего 0,3 миллиметра — с рисовое зерно.
Новая система имеет процессор и беспроводные передатчики и приемники. Поскольку устройство слишком мало, чтобы иметь обычные радиоантенны, оно получает и передает данные с помощью света, который обеспечивает базовая станция.
Микрокомпьютер может работать в качестве прецизионного датчика температуры. Ученые уже нашли ему применение — при лечении онкологии. Они используют этот датчик для исследования изменений температуры внутри опухоли и нормальной ткани и рассчитывают, что смогут это использовать, чтобы определить, успешной ли будет терапия.
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