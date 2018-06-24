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Рогозин потребовал увеличить количество пусков с Восточного
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Рогозин потребовал увеличить количество пусков с Восточного 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин потребовал пересмотреть планы пусков с космодрома Восточный и выйти на ежемесячные запуски.
В этом году с Восточного был осуществлен пока один запуск, который по техническим причинам перенесли с конца 2017 года. До конца года планируется проведение еще двух, однако их сроки проведения находятся под вопросом и не исключен перенос на 2019 год. Пока в графике пусков запуск метеоспутника "Метеор" и двух аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус" планируется на 6 и 26 декабря 2018 года.
"Построили великий космодром, очень современный, в тайге за короткое время. Теперь его надо использовать. Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с Восточного", — рассказал Рогозин телеканалу RT.
По словам главы Роскосмоса, в случае если данная задача будет реализована, молодые специалисты, приехавшие в регион из крупных российских городов, будут чувствовать свою востребованность.
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