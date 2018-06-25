Уфологи: у Солнца есть звезда-близнец Немезида

По мнению экспертов, NASA держит в секрете существование звезды-близнеца Солнца Немезиды. Специалисты убеждены, что Солнечная система двоична, но этот факт тщательно скрывается от обывателей сотрудниками NASA.

Уфологи сделали громкое заявление, согласно которому Вселенная и Солнечная система вовсе не являются тем, что пытаются представить себе люди. По мнению экспертов, в Солнечной системе существуют две звезды. Звезда-близнец Солнца получила название Немезида. Ее существование держат в секрете, несмотря на неопровержимые доказательства, сообщает Vladtime.ru.

Причин скрывать Немезиду у космического центра NASA несколько. Во-первых, человечество еще не готово принять и осознать данный факт. Во-вторых, с помощью близнеца Солнца можно будет с легкостью обнаружить инопланетные цивилизации. По мнению ученых, пришельцы могут жить в другой Солнечной системе на планете-близнеце Земли.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что потенциально обитаемая планета была обнаружена вблизи от Солнца. Специалисты сделали такое открытие, основываясь на данных, полученных благодаря телескопу Kepler. Всего с момента запуска орбитальной обсерватории было открыто 15 экзопланет, расположенных неподалеку от светила. Но лишь одна из них по своим условиям напоминает Землю.

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