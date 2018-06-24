Китайские археологи обнаружили останки вымершего вида гиббонов

Ученые изучили кости, которые были найдены в погребальной камере возрастом 2300 лет.

Останки неизвестного вида вымерших гиббонов обнаружили члены международной группы исследователей в древней гробнице в китайской провинции Шэньси.

Археологи изучили кости, которые были обнаружены в погребальной камере возрастом 2300 лет. Ученые обнаружили эту гробницу в 2004 году. По предположительным данным, она принадлежала госпоже Ся, которая была бабушкой китайского императора Цинь Ши. В погребальной камере эксперты обнаружили 12 отдельных захоронений с останками животных, в том числе кости гиббона.

По результатам анализов выяснилось, что останки принадлежали совершенно неизвестному современным ученым виду — Junzi imperialis. По мнению экспертов, этот вид исчез порядка 300 лет назад из-за деятельности человека.

Итоги исследования были опубликованы на сайте Phys.org.