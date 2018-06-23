Учёные из Nasa расшифровали сигнал из космоса 

Сотрудники NASA зафиксировали сигнал о помощи из космоса, который получили в 98 году прошлого века. Сотрудники этой американской организации достаточно давно занимаются поисками внеземной жизни и кроме того, что они устанавливают спутники для наблюдения за планетами в космосе и отправляют исследовательские зонды, на Земли у них есть проект под названием SETI. Этот проект занимается сбором различных сигналов из космоса и обрабатывает их. Около года назад Американское Министерство обороны решили открыть некоторые из своих секретных документов, которые состояли из огромного количества томов. В одном из документов говорилось, то NASA получила сигнал бедствия в 1998 году и с помощью специальной техники и своих специалистов они сумели перевести сообщение. На работу ушло около 2 месяцев. В документе говорилось о том, что сигнал SOS был получен от высокоразвитой цивилизации, но язык был настолько сложным, что пришлось потратить огромные ресурсы для дешифровки сообщения. Сообщение основывалось на сложном языке, который основан на математических данных. Кроме того, в документе выдвигались версии учёных о том, что сигнал получен не из нашей галактики и пришельцы могли погибнуть от неизвестных болезней или в результате ядерной войны. Версии основываются на отрывках сообщений, которые смогли перевести.