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Астрофизики не знают, что взорвалось над Центральной Россией
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Астрофизики не знают, что взорвалось над Центральной Россией 

Рамблер 2 часа назад
Еще одна загадка уходящей недели — взрыв неопознанного объекта над Европейской Россией. До сих пор ученые не могут сказать с уверенностью, что это было.
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