Атакующие бактерии столкнутся с поверхностями, подобными коже акулы 

Атакующие бактерии столкнутся с поверхностями, подобными коже акулыАкулы часто являются предметом телесериалов или новостей, посвященных нападениям на людей. Но ученые считают, что акулы могут вдохновить на создание нового типа поверхности, которая будет предотвращать оседание и размножение бактерий на ней.

Актуальность проблемы

Как сообщается в Американском химическом обществе (ACS Applied Materials & Interfaces), в котором предполагается соблюдение степени чистоты, соответствующей стандарту ACS, исследователи разработали покрытие, которое наполнено противомикробными средствами и имеет узорчатую алмазоподобную текстуру кожи акулы.

Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (U. S. Centers for Disease Control and Prevention), борьба с бактериями длится постоянно, но несмотря на это ежегодно в США происходит более 2 миллионов случаев заражений различными инфекциями и 23 000 случаев смерти. В результате чрезмерного применения антибиотиков повышается бактериальная устойчивость к этим препаратам. Пациенты в больницах, которые уже столкнулись с инфекционными болезнями, особенно подвержены риску развития инфекций, просто касаясь загрязненных постелей и дверных ручек.

Материалы и методы обследования

Ученые разрабатывают покрытия для этих поверхностей для борьбы с распространением и ростом микробов. Например, Sharklet AF ™ — это покрытие, предназначенное для имитации кожи акулы и уменьшающее способность бактерий оседать на поверхностях. Но долгосрочное использование приводит к накоплению бактерий. Джеймс Дж. Уоткинс (James J. Watkins), Джессика Д. Шиффман (Jessica D. Schiffman) с соавторами исследования хотели проверить, будет ли эффективно добавление наночастиц диоксида титана (TiO2) к материалу кожи акулы для борьбы с микробами.

Исследователи напечатали на 3D-принтере поверхность наподобие кожи акулы полимерными и керамическими композитами и добавили к ним наночастицы диоксида титана.

Результаты научной работы

Поверхность с имитацией кожи акулы без наночастиц TiO2 уменьшала прикрепление E. coli на 70% по сравнению с гладкими поверхностями. Поверхность с имитацией кожи акулы с наночастицами TiO2 при воздействии ультрафиолетового излучения за один час подвергла гибели более чем 95% E. coli и 80% золотистого стафилококка.

Выводы

Ученые заявили, что способ изготовления может быть увеличен для массового производства.

Литература

