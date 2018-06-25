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Ученые связали появление жизни на Земле с падением метеоритов
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Ученые связали появление жизни на Земле с падением метеоритов 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Российские ученые из Института космических исследований РАН выяснили, что появление жизни на Земле может быть связано с падением метеоритов.
В ходе исследования эксперты имитировали удары, наносимые метеоритами по поверхности древней планеты, обстреливая лазером, искусственными алмазами и вольфрамом специальную мишень, на поверхность которой были нанесены углерод и другие химическими элементы, необходимые для синтеза биологических молекул.
В результате обнаружилось, что в появляющейся при ударах плазме возникают аминокислоты, а также фрагменты ДНК и РНК, пишет «ФАН».
Ранее ученые установили, что падение метеоритов больше всего угрожает России.
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