Ученые связали появление жизни на Земле с падением метеоритов

Российские ученые из Института космических исследований РАН выяснили, что появление жизни на Земле может быть связано с падением метеоритов.

В ходе исследования эксперты имитировали удары, наносимые метеоритами по поверхности древней планеты, обстреливая лазером, искусственными алмазами и вольфрамом специальную мишень, на поверхность которой были нанесены углерод и другие химическими элементы, необходимые для синтеза биологических молекул.

В результате обнаружилось, что в появляющейся при ударах плазме возникают аминокислоты, а также фрагменты ДНК и РНК, пишет «ФАН».

Ранее ученые установили, что падение метеоритов больше всего угрожает России

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