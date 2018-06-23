Катастрофу глубокой древности запечатлели на загадочном артефакте

На территории древнего храмового комплекса Гебекли-Тепе стоят расписанные узорами колонны, загадка которых долгое время ставила ученых в тупик. Особенно исследователей интересовала так называемый «камень-гриф»: на нем изображен обезглавленный человек в окружении символов смерти, стервятника и скорпиона.

Какое-то время назад считалось, что колонна показывает один из похоронных ритуалов того времени. Именно в этой местности люди не хоронили мертвых — им отрубали голову (ее засушивали и оставляли в качестве предмета культа), а тело отдавали грифам.

Но теперь ученые Эдинбургского университета предположили, что колонна повествует о древней глобальной катастрофе. Примерно 14 тысяч лет назад Земля попала под влияние Аллередского потепления. Еще две тысячи лет спустя, в период позднего дриаса, началось столь же быстрое похолодание.

Скорее всего, резкое изменение климата произошло из-за падения огромного метеорита. Исследователи из Шотландии сопоставили изображения на «камне-грифе» и прочих колоннах Гебекли-Тепе с небесными созвездиями. Оказалось, что древний храм был своего рода обсерваторией, а сам «камень-гриф» изображает не похоронный ритуал, а падение метеорита и хаос, наступивший после него.