Великий аттрактор: самый жуткий объект во Вселенной

Еще в начале XX века ученые считали нашу галактику уникальной. Сегодня же астрономы предполагают, что только видимая нам часть вселенной содержит более 125 миллиардов (остановитесь и вдумайтесь в это число) галактик. Сколько звезд в каждой? Триллионы. Масса их не поддается реальному осмыслению — даже физики-теоретики прячутся за уравнениями. Представьте теперь, что где-то там, настолько далеко, что мы этого даже не видим, существует невероятно огромное нечто. И это нечто постепенно притягивает к себе именно нашу часть Вселенной. Ученые называют это «нечто» Великим аттрактором. А между собой именуют самой жуткой вещью в космосе!

Поиск движения

Из вступления вы примерно поняли, насколько величественна и необъятна Вселенная. Можно переходить к деталям: в окрестностях Солнечной системы физики-теоретики насчитали примерно 130 сверхскоплений галактик. Это все находится в радиусе 1,5 миллиардов световых лет. Это все движется. Но куда?

Куда мы летим

Млечный Путь в компании галактик созвездия Девы и сверхскопления галактик созвездия Волосы Вероники, да еще необозримого количества еще не объясненного космического вещества летит со страшной скоростью в 600 километров в секунду. Нас притягивает невероятный, непредставимый источник гравитации. Что будет, когда мы все наконец туда долетим? Пока неясно.

Пугающие расчеты

Как только физики поняли, что все движется, они принялись расчитывать массу конечного источника гравитации. По самым первым прикидкам суммарная масса этого объекта превышает таковую у нескольких десятков тысяч крупных галактик.

Воронка судьбы

И вот вся видимая нам часть Вселенной постепенно затягивается в эту самую воронку. Ученые пока не могут представить, сколько уже материи собрала в себя эта космическая аномалия. В 1986 году пораженный своими расчетами физик Алан Дресслер назвал ее Великим аттрактором.

Да что же это!

Современное развитие технологий просто не позволяет ученым «разглядеть», что именно находится в такой дали. Природа объекта спорна и постоянно обсуждается. Несколько лет назад группа физиков MIT предположила, что Великий аттрактор это реликтовое искривление пространства-времени, сформировавшееся на заре становления Вселенной. Мы попросим вас еще раз остановиться и обдумать все вышесказанное. Попытайтесь просто представить себе время, когда не было самой Вселенной!

Грандиозный магнит

После долгих лет изучения ученые могут сказать только одно: Великий аттрактор является самым крупным сверхскоплением галактик во Вселенной. Но и этой невероятной массы галактик не хватает, чтобы объяснить притяжение! Физики предполагают, что за пределами видимой нам части космоса существует еще какая-то грандиозная структура, являющаяся частью Великого аттрактора. Может быть, там скрывается невероятное количество темной материи, нам еще неизвестной.

Неизвестный фактор

Тумана добавляет и тот факт, что недавно ученые смогли смоделировать процесс становления Вселенной на суперкомпьютерах. Уравнения включали в себя все известные науке силы, но в результате модель не показала никакого аттрактора. Другими словами, структуры этой просто не может существовать в природе. Да и вообще, что заставляет галактики «сбиваться в стаи»? Возможно, галактики это не просто скопление материи. Возможно, они даже разумны. Возможно.

Мультивселенная

Ученые все больше и больше склоняются к теории мультивселенных. Наше мироздание — всего лишь одна из таких, никак не соприкасающихся друг с другом вселенных. Эта теория могла бы косвенно объяснить существование Великого аттрактора: вдруг наша Вселенная «дала течь» и теперь нас всех просто всасывает в соседнюю Вселенную своеобразным перепадом давления? Конечно, звучит все это очень странно — но ведь само существование Великого аттрактора просто не поддается осмыслению.