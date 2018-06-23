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НЛО из Солнца. Спутники зафиксировали странный объект
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НЛО из Солнца. Спутники зафиксировали странный объект 

13 Новостей.ru 32 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
Тема НЛО и инопланетян в последнее время стала очень актуальной и на всех загадочных фото и видео сложно понять, НЛО это, иллюзия или нечто другое. Одни ли мы во Вселенной? Если нет, то почему инопланетяне не идут на контакт? Эту тему можно развивать до бесконечности и пока нет официальных контактов с другими внеземными цивилизациями, остаётся смотреть фотографии и видео с загадочными объектами. Круглосуточно за солнцем следят несколько спутников и учёные могут собирать данные для исследований, наблюдать за солнечной активностью и видеть загадочные объекты, которые то и дело пролетают около или вылетаю из солнца. Со слов некоторых учёных, они неоднократно наблюдали НЛО, которые заправлялись плазмой от светила, а в последний раз был замечен космический корабль колоссальных размеров. Само видео представлено ниже. Некоторые фантастические фильмы уже показывали сюжеты, при которых Солнце используют для перемещения в пространстве и времени и сторонники инопланетной жизни уверены, что этот космический объект совершал подобное действие. Пользователи в свою очередь утверждают, что не один НЛО не может войти в атмосферу этой сверх горячей планеты и не сгореть.
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