Ученые выяснили, кто из детей больше подвержен игровой зависимости

Больше всего времени в онлайн-забавах проводят подростки из неполных семей, у которых выявлен ролевой конфликт в структуре личности. Это выяснили ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). Они провели исследование личностных особенностей молодежи, увлеченной видеоиграми, передает РИА Новости

Ученые изучили поведение 103 российских геймеров в возрасте от 14 до 25 лет, каждый из которых является активным пользователем компьютерной игры DotA 2. Она очень популярна среди молодежи, насчитывает более 12,5 млн пользователей по всему миру.

Проанализировав несколько десятков тысяч игровых матчей, команда исследователей смогла составить психологический портрет современного геймера. Выяснилось, что в популярную командную онлайн-игру играют преимущественно юноши. Для большинства характерны достаточно высокие показатели разрыва между «Я-реальным» и «Я-идеальным». Ролевой конфликт характеризует практически всех подростков. Связано это с тем, что их желанию почувствовать себя в роли взрослых противостоят ограничения, налагаемые родителями, да и самой социальной средой.

Зачастую дети уходят в игру и становятся «самыми активными пользователями виртуальной реальности», чтобы там «решить те возрастные задачи, которые мы не позволяем им решать в обычной жизни». «Виртуальная реальность привлекает молодых людей как своеобразная площадка, где они могут экспериментировать с различными образцами ролевого поведения», — отмечают ученые, добавляя, что «здесь их, однако, ожидает подвох». Компьютерная модель реальности создает лишь иллюзию разрешения противоречий. При этом наиболее уязвимыми оказываются подростки из неполных семей.