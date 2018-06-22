NASA прогнозирует, что спутники будут сталкиваться с космическим мусором раз в 5-9 лет

ВАШИНГТОН, 22 июня. / ТАСС /. Эксперты ведущих космических ведомств мира прогнозируют, что столкновения спутников с орбитальным мусором теперь будут происходить как минимум один раз каждые пять — девять лет. Об этом сообщил в пятницу руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) Джеймс Брайденстайн. Он принял участие в слушаниях, посвященных необходимости решения проблемы космического мусора, которые состоялись в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил в Палате представителей Конгресса США

Брайденстайн напомнил, что рассмотрением данной проблемы занимается Межагентский координационный комитет по космическому мусору. В состав этой структуры входит в общей сложности 13 космических ведомств. Членом комитета является и Роскосмос . «Данная организация (т. е. комитет) пришла к выводу, что если частота запусков будет оставаться прежней, как и орбитальные поля мусора, то каждые пять — девять лет у нас будет происходить столкновение на низкой околоземной орбите, подобное столкновению [функционировавшего американского спутника связи] Iridium и [неработавшего советского военного спутника] „Космос“ в 2009 году, создавшему тысячи обломков», — заявил глава NASA.

При этом он подчеркнул, что такие выводы сохранят актуальность лишь в том случае, если темпы космических пусков не изменятся и орбитальная спутниковая группировка не станет расти. «В действительности же мы видим обратное

Мы будем видеть намного больше пусков. Мы будем видеть намного больше активности на низкой околоземной орбите», — предупредил Брайденстайн.

Как констатировал шеф NASA, «столкновения такого рода порождают еще большее число столкновений» за счет формирования новых полей обломков, угрожающих прежде всего Международной космической станции. «Нам необходимо думать о следующих 50-100 годах, особенно в связи с тем, что мы все больше пользуемся выгодами освоения космоса», — отметил Брайденстайн.