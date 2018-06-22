Как полвека назад в Исландии появился остров и стал одним из самых запрещенных мест на планете

Сюртсей — уникальный исландский остров, появившийся 14 ноября 1963 года после извержения подводного вулкана Вестманнаэйяр, которое продолжалось три года. И практически сразу доступ на Сюртсей был запрещен, так как ученые стали использовать его для исследований и наблюдений. Цель их работы — понять, как формируется целая экосистема с самого начала и без человеческого вмешательства. На остров допускаются лишь несколько ученых, что сделало его одним из самых запрещенных мест на планете.

Одна из загадочных историй про остров связана с помидором. Да, с обыкновенным, выросшим на острове помидором. Вот только как он там появился, если ученые тщательно следят, чтобы ничто не повлияло на естественный процесс развития жизни? Территория тщательно охраняется. Перед посещением Сюртсей каждого человека обыскивают, так как одно из главных правил нахождения на острове гласит: ни в коем случае не приносить какие-либо семена. И когда однажды на острове вдруг обнаружили растение томата, ученых это озадачило.

Разгадка оказалась донельзя простой.

Похоже, кто-то не придал большого значения правилам нахождения на острове и, простите, сходил в туалет. А так как кустиков на острове еще не было, этот нехороший человек сделал свои дела на застывшую лаву.

Когда ученые поняли, откуда взялось растение, они тут же избавились от него, так как оно помешало бы их исследованиям.

Остров находится в самой южной точке Исландии и является объектом Всемирного природного наследия.

Извержение, в ходе которого Сюртсей и появился, началось на глубине 130 метров. Лава достигла поверхности воды 14 ноября 1963 года.

Извержение продолжалось до 5 июня 1967 года, когда остров достиг своей максимальной площади в 2,7 квадратных километра. С тех пор волны размывают остров и уменьшают его — в 2012 году его площадь составляла 1,3 квадратных километров.

Сюртсей на исландском означает «остров Сурта». Остров назвали в честь Сурта («черный», «смуглый») — правителя огненных великанов в германо-скандинавской мифологии.

Изначально Сюртсей состоял лишь из вулканической пемзы. Но ученых все равно заинтересовал молодой остров в качестве места для наблюдения за тем, как зарождается жизнь.

Уже в первые часы после образования острова на нем появились бактерии и другие микроорганизмы.

Самыми первыми растениями стали мхи и лишайники, которые появились уже в 1965 году. К 80-м годам ученые уже насчитывали более 20 видов растений, среди которых были морская горчица приморская, песколюбка песчаная (Ammophila arenaria), гонкения бутерлаковидная (Honckenya peploides) и мертензия приморская (Mertensia maritima).

Первый кустарник, ива филиколистная, появился в 1998 году. А птицы стали первыми животными на острове, которые и занесли семена. Были замечены буревестники, гагарки, чайки, а также лебеди, дикие гуси и вороны. На острове водятся черви, пауки, жуки, мухи, клещи.

По расчетам ученых, остров, который постепенно разрушается под воздействием эрозии, будет оставаться над уровнем моря еще 100 лет.