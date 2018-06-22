«Голое» ископаемое существо возрастом в полмиллиарда лет заставило ученых задуматься

Ученые обнаружили ископаемые останки необычно большого «голого» морского существа, которое обитало в мировом океане полмиллиарда лет назад. Это создание принадлежит к загадочной и непонятной группе животных, известных под латинским названием Chancelloriidae, и ученые вообще не знают, куда на древе жизни их вписать. Сами существа представляют собой родословную колючих животных в форме трубки, которые появились во время эволюционного кембрийского «взрыва», но очень скоро вымерли. В некотором смысле они напоминают губку, группу простых животных, живущих фильтрацией, но многие ученые отвергают это сходство как поверхностное.

Новый вид, названный Allonnia nuda, был открыт учеными из Университета Лестера , Оксфорда и Юньнань ( Китай ). Работа была опубликована в Proceedings of the Royal Society B. Allonnia nuda нашли в месторождениях Чэнцзян провинции Юньнань в Китае. При жизни животное было на удивление большим (полметра или больше), но у нее совсем отсутствовали шипы-колючки. Необычная «нагота» ископаемого вида предполагает, что и другие виды могут скрываться в ископаемых окаменелостях, и показывает, что эта группа была более разнообразной, чем считалось ранее.

Кроме того, новый вид содержит сведения о структуре роста тела, с четкими связями с современными губками. Пока слишком рано говорить что-то утвердительное, однако открытие подчеркивает центральную роль губчатых окаменелостей в спорах на тему ранней эволюции животных. Возможно, Chancelloriidae найдут свое место на древе жизни где-нибудь рядом с губками.

Удивительные существа появлялись во время кембрийского «взрыва», оказывается.