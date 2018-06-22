Что убьет тихоходку?

Уничтожить тихоходку невозможно… почти. Даже глобальные катастрофы, обрушившиеся на Землю, не смогли истребить это микроскопическое беспозвоночное. Ее второе название — «маленький водяной медведь». Эти крошечные существа обитают в воде и славятся удивительной жизнеспособностью. Тихоходки могут обходиться без пищи и воды до 30 лет и способны переносить экстремальные температуры, радиационное воздействие и даже отсутствие воздуха.

«Тихоходки — чрезвычайно выносливые существа. Ученые до сих пор пытаются выяснить секрет их жизнестойкости», — говорит Томас Бутби, исследователь тихоходок из университета Северной Каролины.

Вдохновленные жизнестойкостью тихоходок ученые из Оксфордского университета изучили основные астрофизические катастрофы, которые способны поставить под угрозу жизнь на Земле.

Столкновение Земли с астероидом

Падение астероида на нашу планету привело к исчезновению динозавров 66 миллионов лет назад. «Великое вымирание» стерло 75% всех обитателей Земли, но не тихоходок. На сегодняшний день астрономы знают только около десяти астероидов и карликовых планет, способных разбить Землю на мелкие осколки. Но ни один из них не пересекается с орбитой нашей планеты.

Взрыв сверхновой

Взрыв сверхновой происходит в конце жизни звезды. Во время этого процесса высвобождается огромное количество энергии, которая распространяется по космосу. Расстояние, при котором взрыв сверхновой может уничтожить жизнь на Земле, всего 0,14 световых лет. К счастью, ближайшая к Солнцу звезда находится на расстоянии более четырех световых лет. По мнению ученых, взрыв звезды на достаточном расстоянии, чтобы уничтожить жизнь на планете, в течение жизни Солнца маловероятен.

Гамма-всплески

Гамма-вспеск — масштабный космический выброс энергии взрывного характера, представляет собой сравнительно узкий луч мощного излучения, испускаемого во время вспышки сверхновой. Чтобы уничтожить жизнь на Земле, взрыв должен произойти на расстоянии менее 40 световых лет. Кроме того, скорость гамма-всплесков настолько низка, что маловероятно, что луч одного из них ударит по Земле в ближайшие несколько миллиардов лет.

Смерть Солнца

По словам ученых, только смерть Солнца приведет к полному исчезновению жизни на Земле, в том числе и тихоходок. Огромное количество видов и даже родов погибнет с началом процесса гибели звезды. Но в целом жизнь еще какое-то время будет продолжаться.