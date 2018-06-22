Останки неизвестного животного обнаружили в древней императорской гробнице

Череп неизвестного животного обнаружили в гробнице, которую археологи нашли в древней столице Китая Сиане в 2004 году, сообщают "Аргументы недели"

Саму гробницу датируют 300-200 годами до нашей эры. Она могла принадлежать леди Сиа, бабушке императора Цинь Шихуанди, основателя династии Цинь.

Ученые полагают, что найденный череп принадлежал представителю ранее неизвестного науке семейства гиббоновых. Новый вид получил название Junzi imperialis.

Этот вид исчез, но когда это произошло — неизвестно. Специалисты предполагают, что это могло произойти по вине человека.

В гробнице находились кости и других животных, в том числе медведя, леопарда, рыси и коней.

Ранее ученые из Копенгагенского университета обнаружили Гепатит В у человека, жившего 4,5 тысячи лет назад.