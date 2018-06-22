Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет

Астрономы подвели итоги 16-й и 17-й наблюдательной кампании миссии K2, собрав впечатляющий «урожай» неизвестных миров. При этом на обработку данных понадобилось в несколько раз меньше времени, чем обычно. О достижении рассказывает статья, опубликованная в издании Astronomical Journal группой исследователей из 19 научных центров.

Сразу оговоримся, что планету, обнаруженную только на одном инструменте (в данном случае орбитальном телескопе «Кеплер»), специалисты осторожно называют «кандидатом в планеты». В этом статусе небесное тело пребывает, пока его существование не подтвердится независимыми наблюдениями.

Таких кандидатов за две кампании (каждая продолжалась 80 дней и обозревала свой участок неба) авторы новой работы обнаружили 78. Из них 30, по предположению многоопытных исследователей, наверняка являются планетами.

Размеры этих миров колеблются от 1,7 до 18,3 радиусов Земли. При этом 21 из 30 тел превосходят Землю по этому параметру менее чем в три раза, а три планеты — менее чем вдвое. Последние, вероятно, относятся к суперземлям, то есть скалистым мирам, которые менее чем в 10 раз превосходят Землю по массе. Все остальные принадлежат к мининептунам или ещё более более крупным газовым гигантам.

Продолжительность «года» на этих 30 планетах составляет от 0,5 до 23 земных дней. То есть даже скалистые миры, увы, слишком горячи для возникновения жизни. (Температуру определяет близость к родительской звезде, а достаточно далёкие от изучаемого светила планеты астрономы пока обнаружить не в состоянии.)

По поводу остальных 48 кандидатов у авторов меньше уверенности. Они могут оказаться действительно существующими планетами или же «ложной тревогой».

Также группа обнаружила 164 затменных переменных и 231 другой астрономический объект, регулярно меняющий блеск (все они не меньше интересны для учёных, чем сами экзопланеты). Попали в поле зрения телескопа и нерегулярные вспышечные процессы, в том числе как минимум одна сверхновая в другой галактике.

Упомянутые наблюдательные кампании — первые за историю К2, обозревавшие участки неба, которые можно одновременно наблюдать с Земли. Предыдущие раунды наблюдений касались звёзд, которые для земных соратников «Кеплера» находились на дневном небе. Это означает, что чуть ли не через год учёные могли приступить к подтверждению открытий, сделанных с помощью орбитального инструмента.

Обычно это время уходило на обработку наблюдений в рамках миссии K2 и выпуск каталогов, подобных нынешнему. Но в этот раз такого запаса времени не было, и астрономам пришлось поспешить. Как сообщает пресс-релиз исследования, наблюдения продолжались с 7 декабря 2017 года по 25 февраля 2018 года. 28 февраля были обнародованы необработанные данные. А уже через несколько недель научная статья была подана для публикации в журнал, и 21 июня опубликована онлайн.

Такие сроки рекордны за всю историю миссии. Теперь «наземные» наблюдатели уже знают, куда наводить телескопы, и могут немедленно приступить к работе. Нужные звёзды будут в поле зрения земных телескопов по крайней мере следующие несколько месяцев.

Использовав новейшие алгоритмы обработки данных, астрономы в автоматическом режиме выбрали из 20647 наблюдавшихся звёзд около тысячи светил, у которых имелись основания подозревать существование планет. Наблюдательное «досье» на эти звёзды астрономы просматривали в ручном режиме, работая круглосуточно.

Один из тридцати самых вероятных кандидатов представляет особый интерес. Судя по данным «Кеплера», это планета радиусом 2,56 ± 0,18 земных, обращающаяся вокруг звезды HD 73344. Этот карлик класса F — самое яркое светило, у которого миссия К2 когда-либо обнаруживала планету. Здесь играет роль и собственная светимость звезды, и относительно небольшое расстояние до Земли (114 световых лет).

Поэтому планета перспективна в плане дальнейшего изучения в крупные наземные телескопы. Детальная информация о свойствах единичных экзопланет не менее важна, чем массовые измерения немногих параметров. Вместе эти два способа изучать далёкие миры помогают собрать паззл под названием «законы образования планет», в котором всё ещё не хватает многих фрагментов.

Ещё больше интересного о «хороших и разных» экзопланетах можно узнать на страницах специального раздела проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru).