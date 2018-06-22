В Уханьском университете состоялась выпускная церемония

Ухань, 22 июня / Синьхуа / — В пятницу в Уханьском университете, расположенном в центральнокитайской провинции Хубэй, состоялась выпускная церемония. Более 10 тыс. выпускников были присвоены ученые степени.

Ухань, 22 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Уханьском университете, расположенном в центральнокитайской провинции Хубэй, состоялась выпускная церемония. Более 10 тыс. выпускников были присвоены ученые степени.

Ухань, 22 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Уханьском университете, расположенном в центральнокитайской провинции Хубэй, состоялась выпускная церемония. Более 10 тыс. выпускников были присвоены ученые степени.

Ухань, 22 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Уханьском университете, расположенном в центральнокитайской провинции Хубэй, состоялась выпускная церемония. Более 10 тыс. выпускников были присвоены ученые степени.

Ухань, 22 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Уханьском университете, расположенном в центральнокитайской провинции Хубэй, состоялась выпускная церемония. Более 10 тыс. выпускников были присвоены ученые степени.