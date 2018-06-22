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В Уханьском университете состоялась выпускная церемония
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В Уханьском университете состоялась выпускная церемония 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ухань, 22 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Уханьском университете, расположенном в центральнокитайской провинции Хубэй, состоялась выпускная церемония. Более 10 тыс. выпускников были присвоены ученые степени.
Ухань, 22 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Уханьском университете, расположенном в центральнокитайской провинции Хубэй, состоялась выпускная церемония. Более 10 тыс. выпускников были присвоены ученые степени.
Ухань, 22 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Уханьском университете, расположенном в центральнокитайской провинции Хубэй, состоялась выпускная церемония. Более 10 тыс. выпускников были присвоены ученые степени.
Ухань, 22 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Уханьском университете, расположенном в центральнокитайской провинции Хубэй, состоялась выпускная церемония. Более 10 тыс. выпускников были присвоены ученые степени.
Ухань, 22 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Уханьском университете, расположенном в центральнокитайской провинции Хубэй, состоялась выпускная церемония. Более 10 тыс. выпускников были присвоены ученые степени.
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