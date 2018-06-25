В России испытали уникальный двигатель

В России испытан двигатель с лазерным поджигом водорода

Специалисты «Конструкторского бюро химавтоматики» (АО КБХА) совместно с Государственным научным центром «Исследовательский центр имени М. В. Келдыша» впервые в России провели успешные испытания новой лазерной системы поджига кислородно-водородного топлива жидкостного ракетного двигателя. Об этом сообщает «НПО Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения.

«На огневом стенде было проведено три включения экспериментальной установки РД0176. УЭ2, в ходе которых впервые поджиг кислородно-водородного топлива производился лазерной системой зажигания непосредственно в камере сгорания. Состояние материальной части после проведенных огневых испытаний удовлетворительное», — сообщает пресс-служба предприятия.

Испытания проводили в Воронеже в рамках опытно-конструкторской работы «Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения».

По словам главного конструктора АО КБХА Виктора Горохова, внедрение лазерной системы поджига в жидкостном ракетном двигателе способствует снижению его массы, а также «упрощает циклограмму» запуска такого двигателя, что позволяет повысить эффективность и надежность работы двигателя.

«Мы делаем большой шаг в сторону создания надежных жидкостных ракетных двигателях многократного включения, которые найдут применение в перспективных отечественных многоразовых ракетно-космических системах», — отметил ученый.

Роскосмос и Как сообщал «Ридус», в начале июня Фонд перспективных исследований Объединенная авиастроительная корпорация объявили о совместной разработке первой в России многоразовой космической ракеты, испытания которой могут пройти уже в 2022 году. Первая ступень ракеты-носителя будет отделяться на высоте до 66 километров и возвращаться в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу, подобно самолету. Для этого ее оснастят поворотным прямоугольным крылом большого размаха и классическим для воздушных судов хвостовым оперением.

Напомним, ранее в мировых СМИ наделал шума рассекреченный президентом России ядерный ракетный двигатель.