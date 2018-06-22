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В Госдуме предложили РАН создать научный информационный портал
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В Госдуме предложили РАН создать научный информационный портал 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом в рамках круглого стола «Правовое обеспечение научной и научно-технологической деятельности в Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы развития» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.
«Я предлагаю подумать над созданием актуального инновационного информационного портала РАН, цель проекта — поднять авторитет российской науки внутри страны, поддержка образа ресурса проверенных и точных данных в интернет-сообществе, повышение привлекательности профессии ученого, позиционирование РАН в ее новом облике в мировом научном сообществе. Портал должен обеспечить в реальном времени взаимодействие, координацию, научную кооперацию и сотрудничество ученых в академических институтах и их коллег в университетах», — сообщил Д. Кравченко.
Он также отметил, что портал мог бы стать инструментом новой цифровой формы сотрудничества ученых.
«Портал может быть инструментом новой цифровой формы сотрудничества ученых, обеспечивая возможность формирования научных групп, поведения «мозговых штурмов», формирование научных проектов», — добавил Д. Кравченко.
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