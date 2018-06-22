В Госдуме предложили РАН создать научный информационный портал 

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С.Собянин подписал распоряжение об установке памятного знака ученому А.Люльке на северо-востоке столицы

Белую змею поймали в квартире москвички на Волгоградском проспекте

Два жилых дома более чем на 350 квартир будут построены в Москворечье-Сабурово