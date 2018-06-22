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SpaceX получила первый военный контракт на пуск тяжелой ракеты Falcon Heavy
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SpaceX получила первый военный контракт на пуск тяжелой ракеты Falcon Heavy 

Ведомости 45 минут назад
Фото: N+1
Аэрокосмическая аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX получила контракт стоимостью $130 млн на запуск секретного военного спутника с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом сообщает пресс-служба Центра космических и ракетных систем ВВС США.
Запуск другой подобной ракеты Delta IV Heavy от United Launch Alliance (ULA) — компании-конкурента SpaceX — обошелся бы военным в $350 млн, то есть почти втрое дороже, отмечает Fortune.
Миссия военного спутника запланирована на 2020 г. Космический аппарат будет запущен с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. Как отмечает издание, это первый военный контракт SpaceX для Falcon Heavy.
В сообщении ВВС США отмечается, что военные также завершили процедуру сертификации сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Успешное завершение сертификации, которую ВВС США проводит для всех новых носителей, означает, что такие ракеты полностью подходят для запуска в космос различной полезной нагрузки и засекреченных систем.
Первый испытательный запуск Falcon Heavy SpaceX провела в начале февраля. Во время этого запуска ракета в качестве полезной нагрузки вывела на гелиоцентрическую орбиту личный электромобиль Маска Tesla Roadster вишневого цвета.
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