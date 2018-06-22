SpaceX получила первый военный контракт на пуск тяжелой ракеты Falcon Heavy

Аэрокосмическая аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX получила контракт стоимостью $130 млн на запуск секретного военного спутника с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом сообщает пресс-служба Центра космических и ракетных систем ВВС США.

Запуск другой подобной ракеты Delta IV Heavy от United Launch Alliance (ULA) — компании-конкурента SpaceX — обошелся бы военным в $350 млн, то есть почти втрое дороже, отмечает Fortune.

Миссия военного спутника запланирована на 2020 г. Космический аппарат будет запущен с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. Как отмечает издание, это первый военный контракт SpaceX для Falcon Heavy.

В сообщении ВВС США отмечается, что военные также завершили процедуру сертификации сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Успешное завершение сертификации, которую ВВС США проводит для всех новых носителей, означает, что такие ракеты полностью подходят для запуска в космос различной полезной нагрузки и засекреченных систем.