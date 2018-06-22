Ученые Дубны готовятся к синтезу новых элементов таблицы Менделеева

Дубненские ученые планируют приступить к синтезу новых элементов таблицы Менделеева. Уже собраны системы, начались пусконаладочные работы.

Сейчас стадия, когда выявляются все неполадки, неточности, как в программном обеспечении, так и в аппаратуре, которая используется. После этой стадии мы отправим все акты этих измерений в ФМБА России для того, чтобы они нам дали разрешение на работу с пучком

Игорь Калагинначальник научно-технического отдела ускорителей ЛЯР ОИЯИ

Синтез новых элементов сделает возможным запуск Фабрики сверхтяжелых элементов, которая создается в Объединенном институте ядерных исследований. В отдельном здании уже собрана ее базовая установка — дубненский циклотрон ДЦ-280 впечатляющих размеров. Первые эксперименты на нем начнутся в этом году.

Параллельно идет создание еще одной экспериментальной установки — газонаполненного сепаратора новой версии. Он вдвое эффективнее действующего, что необходимо для дальнейшей работы ученых. Элементы системы были собраны в этом месяце. Первые тестовые эксперименты планируют провести уже в конце этого года.