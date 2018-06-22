NASA разработало план по отражению астероидных угроз

NASA представило новый план по отражению астероидных угроз

По статистике шансы на то, что вы погибните от падения астероида гораздо ниже шанса быть убитым молнией. Время от времени космические булыжники сближаются с нашей планетой, но в подавляющем большинстве случаев все заканчивается хорошо — астероиды просто полетают мимо в нескольких сотнях тысяч километров от Земли. Все-таки наша планета на фоне бескрайних космических просторов является слишком мелкой целью для точных ударов.

Космические агентства по всему миру проводят ежедневный мониторинг околоземных объектов и могут заранее предупреждать о возможных столкновениях. Тем не менее бывают случаи, когда опасное сближение неизбежно, но об этом становится известно буквально за несколько часов до вероятного события. В этом году было как минимум два подобных инцидента. Первый произошел в апреле, второй — совсем недавно, в начале июня. В обоих случаях появление космической угрозы оказалось для ученых настоящим сюрпризом. К счастью оба камня оказались относительно небольшого размера, около 140 метров в диаметре (такие астероиды официально признаются потенциально опасными).

Аэрокосмическое агентство NASA такое положение дел не устраивает, поэтому оно с некоторыми другими американскими федеральными агентствами разработало стратегический план по отражению астероидных угроз. Коллектив получивший название «Межучрежденческой рабочей группы по определению и снижению угроз столкновения с околоземными объектами (Interagency Working Group for Detecting and Mitigating the Impact of Earth-bound Near-Earth Objects, DAMIEN) недавно представил 20-страничный доклад в котором описываются потенциально опасные астероиды, а также некоторые возможные варианты снижения астероидных угроз на ближайшее десятилетие.

»Страна уже обладает значительными научными, техническими и операционными возможностями для предотвращения астероидных угроз. Утверждение специального плана подготовки по отражению потенциальных угроз со стороны околоземных объектов существенно увеличит готовность нашей страны и международных партнеров к эффективным ответам на эти угрозы», — заявил офицер планетарной защиты NASA Линдли Джонсон.

Новый план основан на списке стратегических задач, представленных еще в 2016 году. Одной из описываемых проблем, требующих решения, указывается низкая эффективность в обнаружении околоземных объектов. Выше уже упоминались два случая, когда NASA прозевало потенциально опасные астероиды буквально у себя под носом. Сюда же приписывается и низкая эффективность программ по дальнейшему наблюдению за этими объектами.

На данный момент ученым известно о существовании около 8000 потенциально опасных околоземных объектах, однако по мнению специалистов, это лишь треть от реального числа объектов, которые там на самом деле находятся и несут потенциальную угрозу нашей планете.

«Согласно докладу 2017 года, исходя из наших нынешних технических возможностей к 2033 году будет обнаружена лишь половина из всего числа околоземных объектов диаметром 140 метров и больше», — говорится в новом документе.

Новообразованная группа технических специалистов адекватно оценила имеющуюся проблему и в настоящий момент работает над решением вопросов, которые позволят выйти на новый уровень эффективности в поиске и отслеживании опасных околоземных объектов.

«При возникновении реальной угрозы мы будем готовы сообща обсудить имеющуюся информацию, выработать варианты ее решения и передать эти данные людям, которые будут принимать итоговые решения», — сказал Джонсон в ходе пресс-конференции представляя доклад.

Это лишь первый пункт из пяти, который описывается в подготовленном документе. В двух других говорится о необходимости улучшение качества моделирования и прогнозирования угроз, а также создании площадки для международного сотрудничества в решении этих вопросов.

Здесь также имеется пункт, который описывает план действий в случае, если обнаруженный объект будет представлять не теоретическую, а прямую, неминуемую угрозу. Другими словами, речь идет о том, как отразить астероиды, которые возьмут прямой курс на Землю. У NASA в этом случае имеется сразу несколько предложений. Часть из них агентство разработало ранее. И небезосновательно. Например, согласно последним прогнозам, с вероятностью 1 к 2700 в 2135 году на Землю может упасть 492-метровый астероид «Бенну».

В качестве одного из вариантов ответных мер предлагается взорвать этот астероид ядерной ракетой. Даже если ядерный заряд не сможет уничтожить «Бенну», то ударная волна, по мнению ученых, могла бы оттолкнуть космическую глыбу с опасной траектории сближения с Землей. Еще одним вариантом является использование так называемого ударного космического аппарата.

NASA собирается провести первые испытания метода отклонения астероида в 2020-х годах с запуском миссии Double Asteroid Redirection Test (DART). В ее рамках предлагается направить в сторону астероида «Дидим» ударный космический аппарат весом 500 килограммов. Завершив первую часть научной миссии по исследованию околоземного астероида «Орфей», ударный зонд отправится к своей основной цели. Двигаясь со скоростью около 6 км/с и ударившись об астероид «Дидим», аппарат сможет слегка сместить направление движения астероида, а также его скорость, примерно на 0,4 мм/с. Несмотря на столь скромную цифру, в более долгоплановой перспективе это позволит существенно изменить траекторию его движения.

Также в перспективе для отражения астероидных угроз предлагается использование ядерных зарядов для частичного разрушение объектов на более мелкие фрагменты, которые станут представлять меньше опасности. А среди альтернативных вариантов имеется предложение по использованию больших «гравитационных космических кораблей», которые могли бы использовать технологию гравитационного буксира и уводить объекты с опасной траектории.

Дальнейшая разработка предварительных проектов миссий по отклонению астероидов, а также строительство и испытание систем на безопасных околоземных объектах будут проводиться аэрокосмическим агентством NASA совместно с Администрацией по национальной ядерной безопасности, а также Министерством обороны США

Последняя часть доклада NASA отведена описанию возможных дальнейших действия при наихудшем варианте развития событий, когда отклонить или уничтожить направляющуюся в сторону Земли астероидную угрозу будет невозможно.