Военный эксперт назвал преимущества ракетного двигателя на йоде

В настоящее время в качестве топливных элементов в электроракетных двигателях используется ксенон.

Использование йода в качестве топлива для новых электроракетных двигателей будет наиболее рентабельным. Об этом в интервью «Звезде» заявил военный эксперт Алексей Леонков

По словам эксперта, в настоящее время в качестве в качестве топливных элементов в электрических ракетных двигателях используется ксенон, однако запасы йода значительно больше.

«Дело в том, что большинство космических аппаратов, которые у нас находятся на орбите и совершают какие-то дальние космические программы в качестве топливо используют как раз ксенон. Вот он позволяет электрическим ракетным двигателям совершать определенные маневры космических аппаратов на орбите, корректировать орбиту, например, или маневрировать этим аппаратам, когда они совершают дальний космический полет. Запасы йода во-первых, больше, он дешевле и скажем так компоновать его на борту космического аппарата, который имеет длительный цикл существования в космосе, будет наиболее рентабельным», — отметил Леонков.

Напомним, ранее в ракетно-космической корпорации «Энергия» сообщили, что первые наземные испытания электроракетного двигателя, который использует реактивный йод вместо ксенона в качестве рабочего тела, будут проведены уже в этом месяце.

Как ожидается, силовая установка будет испытана в космосе в 2022 году, при этом первая часть эксперимента, который получил название «Островский», состоится на борту МКС, в то время как вторая часть предусматривает использование грузового космического корабля «Прогресс».