В России создается подлодка-робот, способная три месяца работать автономно

«В Фонде перспективных исследований развернуты работы по созданию демонстратора сверхавтономного необитаемого подводного аппарата. Мы планируем создать аппарат, который без всплытия и без использования ядерной энергетики пройдет Северным морским путем, в том числе и подо льдами», — сказал Денисов.

«Для того чтобы этот аппарат смог совершить такой «подвиг», его автономность должна составлять не менее 90 суток. Это уже соизмеримо с автономностью современных подводных лодок», — отметил он.

Игорь Денисов сообщил, что первый демонстратор должен появиться в конце следующего года. «Проект начат, первый этап — создание самого аппарата в конце 2019 года. То есть в конце следующего года аппарат спускается на воду», — сообщил он.

В последующие годы будет проведен первый эксперимент по преодолению установленного расстояния на Черном море, на втором этапе роботу поставят задачу преодолеть около 2 тысяч километров.

«На третьем этапе мы уже выходим на Север. Тренироваться будем в реальных, относительно «комфортных» условиях, а контрольные эксперименты пройдут в экстремальных», — отметил замглавы ФПИ.

Касаясь существующих источников энергии для подводных аппаратов, он отметил, что ядерная установка может обеспечивать движение подводного аппарата по всему Мировому океану, однако с прикладной точки зрения замена ядерных установок на неядерные установки, которые сейчас проектируются, привнесет дополнительную безопасность при их эксплуатации и экономию.

Денисов напомнил, что до недавнего времени все двигательные установки подводных аппаратов получали энергию только от аккумуляторов разной емкости. При этом для подводных аппаратов существует ряд эксплуатационных ограничений. Как правило, их удельная емкость невелика, что не позволяет говорить о рекордных подводных маршрутах, тем более соизмеримых с возможностями ядерных энергетических установок. «В настоящий момент разрабатываются и внедряются технологии изготовления двигателей внешнего сгорания, так называемые двигатели Стирлинга. Они работают в том числе с получением необходимых энергетических составляющих из твердых либо сжиженных энергоносителей», — сказал Денисов.

Ученые ожидают, что в перспективе эти двигатели смогут обеспечить сравнимые с ядерной энергетикой мощности, требуемые для обеспечения движения и работы подводного роботизированного аппарата. Перспективным является также использование твердотопливных элементов. Разрабатываемая в России энергоустановка на первом этапе будет использовать классические аккумуляторные системы.

«Затем будет сделан некий гибрид, а третий этап — с использованием результатов ведущихся поисковых проектов по созданию эффективных систем с использованием, возможно, и водорода в том числе», — сообщил Денисов.