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Российские ученые создадут сверхавтономную подлодку‐робот
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Российские ученые создадут сверхавтономную подлодку‐робот 

360tv.ru 57 минут назад
Необитаемый подводный аппарат, работающий от двигателя внешнего сгорания, разрабатывают в России. Такое заявление сделал заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов. Об этом сообщил «Интерфакс».
«В Фонде перспективных исследований развернуты работы по созданию демонстратора сверхавтономного необитаемого подводного аппарата. Мы планируем создать аппарат, который без всплытия и без использования ядерной энергетики пройдет Северным морским путем, в том числе и подо льдами», — сказал Денисов.
Он добавил, что в идеале аппарат должен работать в автономном режиме не менее 90 суток. Само устройство должны создать до конца 2019 года. В это же время его планируют спустить на воду. На втором этапе работы роботу поставят задачу преодолеть около двух тысяч километров.
«На третьем этапе мы уже выходим на Север. Тренироваться будем в реальных, относительно «комфортных» условиях, а контрольные эксперименты пройдут в экстремальных», — отметил замглавы ФПИ.
На данный момент в качестве источников энергии для подводных аппаратов используют ядерные и неядерные установки. Денисов заметил, что для нового проекта создают неядерные установки. Они принесут аппарату дополнительную безопасность. Кроме того, они более экономичны.
Американцы составили рейтинг самых опасных подводных лодок в мире. В список вошли три российских аппарата: АПЛ «Дельфин», «Борей» и «Ясень». Эксперты также отметили достоинства подлодки типа «Огайо», которую производят в США. Она впервые была введена в строй в 1981 году.
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