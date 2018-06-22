Российские ученые создадут сверхавтономную подлодку‐робот

«В Фонде перспективных исследований развернуты работы по созданию демонстратора сверхавтономного необитаемого подводного аппарата. Мы планируем создать аппарат, который без всплытия и без использования ядерной энергетики пройдет Северным морским путем, в том числе и подо льдами», — сказал Денисов.

Он добавил, что в идеале аппарат должен работать в автономном режиме не менее 90 суток. Само устройство должны создать до конца 2019 года. В это же время его планируют спустить на воду. На втором этапе работы роботу поставят задачу преодолеть около двух тысяч километров.

«На третьем этапе мы уже выходим на Север. Тренироваться будем в реальных, относительно «комфортных» условиях, а контрольные эксперименты пройдут в экстремальных», — отметил замглавы ФПИ.

На данный момент в качестве источников энергии для подводных аппаратов используют ядерные и неядерные установки. Денисов заметил, что для нового проекта создают неядерные установки. Они принесут аппарату дополнительную безопасность. Кроме того, они более экономичны.