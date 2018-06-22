Ещё
Россия создаст подлодку-беспилотник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия создаст подлодку-беспилотник 

News.ru 33 минуты назад
Российские учёные разрабатывают подводную лодку-робота, которой не требуется экипаж. Новая субмарина сможет до трёх месяцев самостоятельно бороздить моря.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора Фонда перспективных исследований Игоря Денисова, новому подводному аппарату не нужна будет ядерная энергетика. Новая подлодка во время тестового заплыва пройдёт Северным морским путём, в том числе, подо льдами.
Строительство первой субмарины планируется завершить к концу 2019 года. До недавнего времени все двигатели подлодок получали энергию только от аккумуляторов. А для субмарины-робота учёные разрабатывают двигатель внешнего сгорания. Он будет работать, в том числе, с получением необходимых энергетических составляющих из твердых, либо сжиженных энергоносителей.
В перспективе эти двигатели смогут обеспечить мощности, сравнимые с ядерной энергетикой.
News.ru: последние новости
Пылевой шторм охватил планету Марс СМИ: запуск «Протона-М» со спутниками перенесли Познер обманул Лимонова на «Первом канале»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину243
Кадыров «ответил на угрозы» в адрес РФ325
Опубликована карта плана «Барбаросса»231
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера207
Коалиция США снова нанесла удар по Сирии350
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:31
На полях в Китае появились замысловатые рисунки
Общество
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение