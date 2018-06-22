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В Китае нашли неизвестное существо в древней гробнице
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В Китае нашли неизвестное существо в древней гробнице 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Международная команда ученых установила, что загадочный череп возрастом около 2300 лет, обнаруженный в императорской гробнице в Китае, принадлежал представителю неизвестного науке вида приматов.
Как сообщает Live Science, исследование провели в Университетском колледже Лондона. Еще в 2004 году в провинции Шэньси археологи раскопали гробницу бабушки первого китайского императора Цинь Шихуана (259-210 гг. до н.э.). Кроме человеческих останков были найдены скелеты животных, в том числе лошадей, рыси, леопарда и медведя.
Однако особое внимание привлек череп, идентифицировать принадлежность которого удалось только сейчас. Исследователи установили, что в гробнице был захоронен представитель ранее неизвестного науке семейства гиббоновых. Новый вид получил название Junzi imperialis.
По мнению ученых, он был похож на современных сородичей. Масса этих приматов составляла около шести килограммов. Они питались фруктами и листьями, насекомыми и птичьими яйцами. Предположительно, Junzi imperialis вымерли из-за деятельности человека.
"Наше исследование показало, что в прошлом гиббоновые были распространены гораздо шире, чем сейчас, — говорит соавтор исследования Хелен Чэттерджи. — Но со временем развитие человеческого общества привело к резкому сокращению среды обитания гиббоновых, которая в наше время ограничена югом Китая".
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