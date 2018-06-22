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Самарский «Союз-2.1б» в конце года запустит новый спутник для Египта
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Самарский «Союз-2.1б» в конце года запустит новый спутник для Египта 

Волга Ньюс 1 час назад
Коммерческий запуск ракеты-носителя «Союз-2-1б» производства самарского РКЦ «Прогресс» с египетским спутником EgyptSat-A намечен на конец 2018 г., сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконуре.
EgyptSat-A должен будет заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года.
"В конце 2018 г. предполагается запуск ракеты «Союз-2-1б» по коммерческой программе с египетским спутником EgyptSat-A. Изготовитель спутника — РКК «Энергия» — утверждает, что работы по созданию спутника идут по графику и в конце ноября — начале декабря запуск будет произведен", — сказал источник.
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