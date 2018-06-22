Россия откажется от проведения на МКС устаревших экспериментов

"В целом мы откажемся от всех экспериментов, которые разрабатывались по десять лет и давно уже потеряли всякую актуальность. Основные эксперименты будут связаны с автономностью работы российского сегмента МКС, с его большей независимостью от подпитки с Земли", — сказал Рогозин.

По его словам, когда появится администрация российского сегмента МКС, будет проще определять приоритетность научных экспериментов.

"Если мы нацелим эксперименты на это и добьёмся важных результатов, это будет залогом того, что МКС действительно выступит в качестве неотъемлемой ступеньки для перехода к операциям в дальнем космосе", — добавил глава Роскосмоса.