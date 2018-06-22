Ещё
Россия откажется от проведения на МКС устаревших экспериментов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия откажется от проведения на МКС устаревших экспериментов 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: News.ru
ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. Россия откажется от проведения устаревших экспериментов на Международной космической станции (МКС), сообщил в интервью РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"В целом мы откажемся от всех экспериментов, которые разрабатывались по десять лет и давно уже потеряли всякую актуальность. Основные эксперименты будут связаны с автономностью работы российского сегмента МКС, с его большей независимостью от подпитки с Земли", — сказал Рогозин.
По его словам, когда появится администрация российского сегмента МКС, будет проще определять приоритетность научных экспериментов.
"Если мы нацелим эксперименты на это и добьёмся важных результатов, это будет залогом того, что МКС действительно выступит в качестве неотъемлемой ступеньки для перехода к операциям в дальнем космосе", — добавил глава Роскосмоса.
Последние новости
Удар "Шилом": почему аналитики НАТО считали Ту-22 смертельной угрозой Мигранты дробят Запад — теперь уже официально "Мокрых" дел мастер: за кем охотилась банда киллеров Аслана Гагиева
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коалиция США снова нанесла удар по Сирии242
Украина ополчилась против ведущих партий РФ84
В США рассказали о зависимости РФ от воли Турции10
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера167
ЕС сделал новый ход в «торговой войне» с США
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение