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Утечка метана в США на 60% выше официальных оценок — исследование
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Утечка метана в США на 60% выше официальных оценок — исследование 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 22 июн /ПРАЙМ/. Утечка метана в нефтегазовой промышленности США на 60% выше официальных оценок правительства, говорится в докладе ученых, опубликованном в журнале Science.
Согласно исследованию, стоимость потерянного газа составляет около 2 миллиардов долларов в год. В проекте участвовало более 140 ученых из 15 университетов и научных организаций, работы проводились с учетом данных, полученных от 50 энергетических компаний.
По оценке Агентства по защите окружающей среды США (EPA), по итогам 2015 года утечка метана составила 1,4% от общего объема добычи газа в стране. Между тем, согласно исследованию, реальный объем утечек составляет 2,3% от добычи.
"Ученые обнаружили огромную проблему, но также и грандиозные возможности", — заявил соавтор исследования, ученый Фонда по защите окружающей среды (Environmental Defense Fund) Стивен Гамбург.
По мнению ученых, причиной таких расхождений в оценках, очевидно, является использование методов контроля выбросов, не учитывающих выбросы метана при неисправностях оборудования.
Метан является основным компонентом природного газа, при этом он влияет на климат значительно больше, чем углекислый газ. Основным источником выбросов метана в атмосферу в США являются нефтегазовые скважины, чье количество в последние годы в стране резко выросло благодаря «сланцевому буму».
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