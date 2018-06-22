В Китае научились очищать воду при помощи смертельно опасных бактерий

Китайские ученые провели исследование, благодаря которому, пришли к выводу, что кишечная палочка E.coli, вызывающая тяжелые пищевые отравления, жидкий стул и даже сепсис, может быть полезна для удаления химических веществ из воды.

Специалисты института экологии и географии при Академии наук Китая обнаружили, что данный вид бактерий может удалять из жидкой сферы токсичные ионы ртути и селенит, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

Ученые поместили бактерию E.coli в воду с концентрацией двухвалентных ионов ртути 40 мкг на литр, и обнаружили, что около 93,2% токсичных химических веществ было удалено. Кроме того, E.coli снизила присутствие селенита в воде до безобидного осадка.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские ученые создали новый уникальный материал, который очищает загрязненную воду под воздействием света.

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