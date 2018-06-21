Ученые ЦАГИ работают над моделью легкого конвертируемого самолета

Но что, пожалуй, особенно важно? Как подчеркивают в ЦАГИ , российские ученые планируют создать самолет, в котором при необходимости можно изменить компоновку салона: то есть он будет эксплуатироваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

Эксперименты проводились в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ. На данном этапе ученые исследовали аэродинамические характеристики модели с модифицированными органами управления на крыле и оперении в крейсерской и взлетно-посадочной конфигурациях. Работы были нацелены на повышение эффективности органов управления. Испытания показали, что выполненные мероприятия по доработке элеронов, рулей направления и высоты обеспечивают достижение показателей, полученных в расчетных исследованиях.

Надо сказать, что специалисты ЦАГИ уже давно работают над производством подобной авиационной техники. Например, в ходе последних испытаний силовой установки для легкого конвертируемого самолета смогли определить аэродинамические характеристики «воздушного трансформера». Кроме того, была исследована эффективность закрылков и органов управления. Экспериментальная программа также включала тестирование модели с имитаторами льда на крыле и оперении.