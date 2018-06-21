Запуск телескопа «Миллиметрон» состоится через 12 лет

О перенесении Запуска российского орбитального телескопа для проекта «Миллиметрон» решено перенести. Об этом сообщил вице‐президент Российской академии наук Юрий Балега, передает РИА «Новости».

Он отметил, что запуск уже исключен из Федеральной космической программы до 2025 года.

«Я думаю, что реально (запуск может быть перенесен) за 2030 год», — сказал Балега.

С помощью обсерватории «Миллиметрон», предназначенной для исследования различных космических объектов в миллиметровом и инфракрасном диапазонах, ученые рассчитывали получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, звезд и планетных систем. Они также надеялись изучить распространенные в вакууме органические соединения.

Впервые о запуске «Миллиметрона» стало известно в 2015 году.