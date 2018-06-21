Японский зонд Hayabusa2 получил первые изображения астероида «Рюгу»

Японский космический зонд Hayabusa2 приближается к своей цели, астероиду 1999 JU3 («Рюгу»). По этому случаю аппарат сделал на данный момент лучшие фотографии этого космического объекта. Зонд, запущенный в конце декабре 2014 года, должен сблизиться с 900-метровым астероидом ориентировочно 27 июня. После этого он сбросит на поверхность объекта три ровера и посадочный модуль. Небольшой «научный десант» займется исследованием поверхности грунта астероида и соберет его образцы.

Японский зонд Hayabusa2 получил эти изображения астероида «Рюгу» 17-18 июня 2018 года. На поверхности объекта видны большие кратеры, по мнению ученых, диаметром около 200 метров. Астероид вращается перпендикулярно своей орбите и совершает один полный оборот вокруг своей оси каждые 7,5 часа. Изображения выше были сглажены, а светлые и темные регионы более подчеркнуты

Благодаря сближению с объектом мир может увидеть астероид «Рюгу» под ранее невиданным углом. Астероид покрыт вмятинами и кратерами и обладает ретроградным вращением. Согласно новейшим данным, объект обладает угловатой формой и совершает полный оборот вокруг себя перпендикулярно своей орбиты каждые 7,5 часа.

Запись вращения «Рюгу» полученная зондом Hayabusa2 14 и 15 июня 2018 года

«Я удивился, когда увидел эти изображения и понял, что «Рюгу» по форме очень близок к астероиду «Бенну», исследованием которого будут заниматься в рамках космической миссии OSIRIS-Rex, а также астероиду 2008 EV5, который предлагалось исследовать в рамках миссии MarcoPolo-R Европейского космического агентства », — отметил руководитель миссии Hayabusa2 Макото Йошикава из Японского космического агентства (JAXA).

«Астероиды «Бенну» и 2008 EV5 меньше по размерам и вращаются быстрее «Рюгу», но они имеют схожий химический состав. То есть у нас на лицо схожесть и различия, которые в итоге привели к формированию аналогичной формы, которой обладают все эти объекты. Хотелось бы узнать, почему?», — сказал Йошикава.

«Как правило все исследованные нами астероиды обладали различными формами. «Рюгу» и «Бенну» могут стать первыми исследованными астероидами, имеющими аналогичную форму. Будет интересно узнать, что эта схожесть означает с научной точки зрения», — добавил ученый.

Изображения астероида «Рюгу» полученные 17-18 июня 2018, когда зонд Hayabusa2 находился на расстоянии 330-240 километров от поверхности объекта

По прибытии к астероиду космический зонд Hayabusa2 расположится на орбите вокруг «Рюгу» на высоте всего 20 километров, после чего в период с сентября этого года по июль следующего зонд сбросит на поверхность объекта посадочный модуль, а также три ровера.

Кроме того, планируется выстрелить в поверхность астероида специальным разрывным снарядом, создав небольшой искусственный кратер и собрав поднявшиеся с его поверхности образцы грунта. Собрав все необходимое, Hayabusa2 отправится обратно на Землю, куда прибудет ближе к концу 2020 года.

В настоящий момент основной задачей ученых, занимающихся управлением этой миссией, является точное картографирование поверхности астероида, чтобы позже можно было подобрать наиболее идеальное место для высадки посадочного модуля и роверов.

«Если ось вращения «Рюгу» ближе к вертикальному направлению на этом изображении, то для нас это будет большим преимуществом, поскольку мы сможем выяснить весь облик астероида еще на ранней стадии после прибытия зонда. Это существенно упростит наше планирование», — отметил Йошикава.

«В то же время есть вероятность, что потенциальные места посадок могут быть ограничены экваториальной областью «Рюгу». Надеюсь, что мы сможем подобрать наиболее удачное место и успешно высадим туда посадочный модуль и роверы».