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Учёный об удивившей воронежцев вспышке в небе: «Это не метеорит»
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Учёный об удивившей воронежцев вспышке в небе: «Это не метеорит» 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Доцент ВГУ не согласился с астрономами.
Светящийся объект, который сегодня утром в небе увидели жители Воронежа, Липецка и Ельца может оказаться не метеоритом, а космическим мусором, сгоревшим в слоях атмосферы. Мнения учёных о природе явления, потрясшего очевидцев, разошлись. В интернете появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как нечто вспыхивает и с большой скоростью приближается к земле. Жители Ельца утверждают, что слышали взрыв. Некоторые специалисты уверены: упал большой метеорит, по разным оценкам от 3 до 4 метров. Но есть и другие предположения. Доцент кафедры физики ВГУ считает, что жители Черноземья стали свидетелями падения мусора, сгоревшего в атмосфере. Говорят, в космосе много хлама, который периодически падает на землю. А яркую вспышку и даже ударную волну может вызвать, например, гайка или кусок краски космического корабля. — Если это болт или гайка, вообще получается очень опасный объект, даже куски краски обшивки корабля тоже являются опасными элементами. При определённых условиях они попадают в слои атмосферы, затормаживаются, начинают падать на землю. Здесь было, видимо, так. Скорость небольшая, сравнительно небольшая, порядка 5-7 км в секунду. И объект был неправильной формы. Поэтому получился такой большой след. Ионизация произошла воздуха от того, что что-то такое влетело к нам в атмосферу. — То есть, метеорит это не мог быть? — Нет, это не метеорит, скорее всего, — пояснил доцент кафедры оптики и спектроскопии физического факультета ВГУ Владимир Расхожев.
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