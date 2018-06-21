Запуск орбитального телескопа «Миллиметрон» могут отложить на несколько лет

В настоящий момент проект отсутствует в Федеральной космической программе до 2025 года, и его запуск планируется после этого срока.

"Я думаю, что реально (запуск может быть перенесен) за 2030 год", — сказал он.

Обсерватория «Миллиметрон» (проект «Спектр-М») с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров.