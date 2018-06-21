Запуск орбитального телескопа «Миллиметрон» могут отложить на несколько лет 

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Запуск российского орбитального телескопа для проекта «Миллиметрон» может быть перенесен за 2030 год, сообщил в четверг журналистам вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.
В настоящий момент проект отсутствует в Федеральной космической программе до 2025 года, и его запуск планируется после этого срока.
"Я думаю, что реально (запуск может быть перенесен) за 2030 год", — сказал он.
Обсерватория «Миллиметрон» (проект «Спектр-М») с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров.