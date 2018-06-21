Ещё
Запуск орбитального телескопа «Миллиметрон» могут отложить на несколько лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Евросети» пришел конец
«Евросети» пришел конец

Запуск орбитального телескопа «Миллиметрон» могут отложить на несколько лет 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Запуск российского орбитального телескопа для проекта «Миллиметрон» может быть перенесен за 2030 год, сообщил в четверг журналистам вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.
В настоящий момент проект отсутствует в Федеральной космической программе до 2025 года, и его запуск планируется после этого срока.
"Я думаю, что реально (запуск может быть перенесен) за 2030 год", — сказал он.
Обсерватория «Миллиметрон» (проект «Спектр-М») с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров.
Последние новости
Удар "Шилом": почему аналитики НАТО считали Ту-22 смертельной угрозой Мигранты дробят Запад — теперь уже официально "Мокрых" дел мастер: за кем охотилась банда киллеров Аслана Гагиева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко позвонил Путину с просьбой242
Силуанов порадовал пенсионеров435
Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших232
«Евросети» пришел конец26
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона74
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение