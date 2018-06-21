В Новосибирске создали катализаторы, которые упростят производство моющих средств

НОВОСИБИРСК , 21 июня. / ТАСС /. Ученые Института катализа Сибирского отделения РАН разработали катализаторы, которые упрощают процесс получения компонентов синтетических моющих средств и смазочных материалов и делают их себестоимость дешевле, сообщил в четверг ТАСС руководитель лаборатории каталитических процессов синтеза элементоорганических соединений Николай Адонин.

"Мы в сотрудничестве с зарубежными коллегами запатентовали способ получения синтетических моющих средств с использованием ионных жидкостей. Катализаторы на их основе позволяют избежать целого ряда сложностей, связанных с особенностями производства, и упрощают технологический процесс: продукт получается чище, снижаются издержки, вследствие чего уменьшается себестоимость. Эти катализаторы могут также использоваться для производства различных синтетических масел", — сказал Адонин.

По словам ученого, при традиционном способе получения моющих средств возникают проблемы, которые делают производство более дорогим. Например, требуются дополнительные технологические стадии с образованием химически агрессивных веществ — это вызывает износ оборудования из-за коррозии и повышает трудозатраты.