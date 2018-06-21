РАН рекомендовала перенести запуск посадочной станции к Луне

Ранее сообщалось, что Совет РАН по космосу в мае рассмотрел вопрос о переносе запуска миссии «Луна-25» с 2019 на 2021 год. Однако решение об обращении к Роскосмосу для изменения сроков проекта так и не было принято.

"Рекомендовать госкорпорации «Роскосмос» при планировании работ в рамках миссии Луна-25 учесть результаты анализа, проведенного специалистами Института космических исследований РАН и НПО Лавочкина, по определению наиболее благоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту и посадки в намеченный район в окрестности Южного полюса в период июнь-октябрь 2021 года", — говорится в документе.

В Роскосмосе РИА Новости сообщили, что изучат рекомендации Совета РАН.

Ранее научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый сообщил, что причина переноса запуска кроется в баллистических условиях совершения посадки в южном приполярном районе Луны, а не технических проблемах с изготовлением самой станции «Луна-25».

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что хорошие баллистические условия, несмотря на близость Луны к Земле, нужны по той причине, что изначально «Луна-25» проектировалась под запуск на индийской ракете в рамках совместного проекта. Тогда же были спроектированы топливные баки для системы посадки. Их небольшой объем лимитирует сроки запуска, а разработка новых и пересмотр всего проекта под них отложат запуск еще дальше.

Однако есть и технические причины, которые, в том числе, влияют на массу посадочной станции. Ранее российские ученые раскритиковали европейских специалистов, которые должны были изготовить грунтозаборное устройство и систему навигации для посадки «Луны-25». Европейцы превысили отведенный им лимит по массе устройств. В связи с этим понадобилась разработка российских аналогов.

Как сообщалось, что из-за сдвига запуска «Луны-25» на более отдаленную перспективу могут уйти миссии «Луна-26» и «Луна-27». Они могут состояться в 2022–2023 годах. Ранее запуск «Луны-26» намечался на 2021 год, «Луны-27» — на 2022 год.

За пределами действующей Федеральной космической программы, рассчитанной до 2025 года, рассматривается возможность запуска к Луне миссии «Луна-28» для взятия криогенных проб грунта, а затем миссии «Луна-29» с отправкой тяжёлого лунохода.