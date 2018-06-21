Ученые РАН рассказали о вспышке на Солнце 21 июня 

Рано утром в четверг, 21 июня, астрономы из Физического института имени Лебедева РАН зафиксировали вспышку на Солнце. Об этом сообщило РИА «Новости».
Природное явление ученые оценили в С2.1 — это значение является промежуточным между «слабой вспышкой» © и «средней вспышкой» (М) по шкале солнечной активности.
До этого вспышка на Солнце происходила 30 марта, ее астрономы оценили как С.
Активность звезды-гиганта в последнее время становится все чаще, однако ее воздействие на землю умеренное, отмечают ученые.
Ранее российское посольство в Лондоне пошутило над запуском космического корабля «Союз‐2.1б», сравнив его полет с НЛО, который решил посетить ЧМ‐2018. Ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома «Плесецк» 17 июня в 00:46 по Москве.