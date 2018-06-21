Ученый рассказал о небесном теле, которое увидели россияне

Накануне вечером жители четырех областей России могли видеть в небе падение метеора или космического мусора, сгоревшего в атмосфере, сообщила доцент кафедры оптики и спектроскопии Воронежского госуниверситета Лиана Леонова.

Падающий светящийся объект видели поздно вечером в небе Воронежской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. На опубликованных видео заметно, что объект погас еще в воздухе, передает РИА «Новости»

По мнению Леоновой, это, скорее всего, был космический мусор. «Вряд ли это был метеорит естественного происхождения. Потому что тогда нужно изучать съемки последствий этого падения. Если это сгорело в атмосфере, значит, последствий мы не увидим. Наблюдался болид естественного или искусственного происхождения», — сказала она.

По ее словам, в атмосферу Земли космический мусор попадает ежедневно «сотнями тысяч тонн», просто люди этого не видят.

Кроме того, утром в четверг лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) зафиксировала вспышку на Солнце. Мощность вспышки оценивается в C2.1 — это промежуточное значение между слабым и средним значением солнечной активности. Предыдущая солнечная вспышка уровня C наблюдалась 30 марта.

Напомним, в марте жители Среднего Урала могли наблюдать падение двух ярких болидов.