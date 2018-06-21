Ученые начали новые раскопки в кемеровской «деревне динозавров»

"Ученые из Кузбасса и Москвы приступили к раскопкам на известном местонахождении ископаемых животных мезозойской эры в деревне Шестаково Чебулинского района. Сегодня в деревню прибыли участники отряда — сотрудники областного краеведческого музея и Московского палеонтологического института РАН имени Борисяка, студенты Кемеровского государственного университета. В июле к ним присоединятся специалисты Томского государственного университета", — говорится в сообщении.

Директор кемеровского областного краеведческого музея Ольга Феофанова , которая сегодня также приехала в Шестаково, пояснила, что главная задача этого сезона — прирезка нового участка земли для расширения масштабов поиска. Раскопки продлятся до 25 августа.

Изучение Шестаковского комплекса

В 2013 году кемеровский областной краеведческий музей единственный в России получил лицензию на право пользования недрами Шестаковского комплекса с целью сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов. Научным партнером музея стал Палеонтологический институт РАН.

За 2014-2017 годы научной экспедиции в районе деревни Шестаково обнаружено более двух тысяч образцов скелетов животных, включая массовые захоронения целых пситтакозавров-динозавров, живших более 100 миллионов лет назад. Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися останками целых семей динозавров нет. Скелет и фрагменты скелета в породе выставлены в отделе природы музея.

Кроме того, в 2016 году ученые обнаружили хорошо сохранившийся скелет древнего млекопитающего — симметродонта, жившего в начале мелового периода (130-112 миллионов лет назад). А в 2017 году самой значимой находкой сезона стали фрагменты скелета, предварительно определенные как останки анкилозавра — ранее не описанного вида динозавра в ископаемой фауне Шестаковского местонахождения.