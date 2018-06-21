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Сгорающие в атмосфере метеоры — очень частое, но неопасное явление
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Сгорающие в атмосфере метеоры — очень частое, но неопасное явление 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сгорающие метеоры в небе над Землей — довольно частое явление, они не представляют опасности для планеты, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, как жители Воронежской области сняли на видео сгорающий в атмосфере метеор. Вспышку на небе видели также жители соседних Липецкой и Орловской областей.
"Вообще-то, метеоры, все зависит, конечно, от того, какие у него размеры, но, по крайней мере, те, которые видны — это довольно частое событие, раз в трое суток — это точно… Те, которые сгорают, они неопасны", — сказал Эйсмонт.
При этом даже особенно крупные метеоры (сравнимые, например, с Челябинским), нельзя назвать большой редкостью. Они прилетают на Землю примерно раз в десять лет.
По словам ученого, опасными считаются астероиды более 30 метров в диаметре. Более мелкие не достигают Земли, так как сгорают в атмосфере. Кроме того, для астероидов размерами от 20 до 30 метров также важен материал, из которого они состоят. Железные, по сравнению с каменными, имеют гораздо больше шансов не сгореть и достичь поверхности.
Кроме того, Эйсмонт отметил значительное увеличение интереса к потенциально опасным астероидам после обнаружения Апофиса — открытого в 2004 году астероида диаметром 393 метра, который должен будет подойти к Земле на опасное расстояние в 2029 году. До обнаружения Апофиса человечеству было известно порядка 5 тысяч астероидов, орбиты которых проходят близко к Земной. Сейчас таких астероидов более 20 тысяч.
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