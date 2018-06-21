«Один раз в десять лет». Астроном о падении метеорита в Липецкой области

Около четырех утра 21 июня жители Липецкой и Тульской областей заметили необычную вспышку в небе. «Метеорит!» — тут же посыпались сообщения в соцсети. Получив снимки с метеорологического спутника, астрономы подтвердили — суперболид, который попал на десятки видео, — действительно метеорит. Причем, очень редкий.

«По яркости не уступает солнцу»

Точное место взрыва метеорита удалось определить благодаря снимкам с метеорологического спутника, снимающего атмосферу земли, — это граница Тульской и Липецкой области , чуть севернее Ельца.

«Это довольно яркий метеорит — по яркости как солнце. Пять лет назад в Воронеже видели что-то подобное, но тогда вспышка была значительно слабее. Мне кажется, что в Центральной России такой яркий метеорит видели больше десяти лет назад, — рассказ «АиФ-Черноземье» астроном Станислав Короткий. — Такие события происходят на Земле примерно десять раз в год, большей частью над океанами. На континентальной части планеты метеориты падают 3-4 раза в год. Чтобы это было не в тундре, тайге или джунглях — это происходит очень редко. То, что это произошло в европейской части России, — это большая удача».

Окно в тайны Вселенной

Скоро на место должна отправиться группа из комитета по метеоритам Российской академии наук и других ученых для поисков обломков метеорита. Специалистам, которые будут изучать находку, очень понадобятся любые документальные свидетельства. Поэтому всех, кому удалось заснять падение метеорита, просят присылать видео и фото астрономам.

«Если эти обломки астероида, нам станет более понятно, как формировалась солнечная система. Если это кусочки крупного метеорита, упавшего на другую планету, или даже самой планеты, мы сможем узнать ее геологию. До сих пор нам не доставались обломки других планет, — говорит Станислав. — Надо просто понять, откуда родом этот метеорит. Для этого надо построить точную траекторию его падения. Поэтому астрономам так нужны видеозаписи, сделанные очевидцами».

От Тунгусского до Челябинского

Падения небесных тел фиксировали в разных точках России в разные времена. Остались свидетельства очевидцев о Тунгусском метеорите, упавшем 1908 году в Красноярском крае . Взрыв был такой силы, что повалил деревья в радиусе двух тысяч километров и выбил стекла в домах ближайших областей. Мощность взрыва можно сравнить с энергией водородной бомбы. До сих пор ученые спорят, был ли это обычный метеорит или целое кометное ядро.

В 1922 году зафиксировали целый дождь из каменных метеоритов, выпавший в Волгоградской области недалеко от села Царев. Осколки находили вплоть до конца 1970-х годов.

В 1941 году в Челябинской области местные жители услышали невероятный грохот и увидели пронесшийся по небу огненный шар. Явление назвали Катавский метеоритом, изучить его подробно так и не удалось, ведь в этот год началась война.

Жители Башкирии еще помнят падение метеорита у города Стерлитамак в 1990 году. Была ночь, но на несколько секунд стало светло как днем. Метеорит оказался железным и оставил после себя глубокие кратеры.

В 2002 году в Иркутской области упавший метеорит сжег и повалил 60 квадратных километров леса. Вспышку можно было видеть в 150 километрах от места падения. Обломки его нашли в долине реки Витим